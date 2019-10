Scooter contro un'auto durante un sorpasso, conducente e passeggero 'volano' nel fosso

Un sorpasso, poi lo schianto contro un'auto che svoltava in una strada secondaria e il 'volo' nel fosso. Una bruttissima caduta per il conducente dello scooter e il passeggero. Entrambi 40enni e residenti in Val Sabbia, sono stati trasferiti in ospedale e uno di loro avrebbe riportato gravi traumi.

L'incidente giovedì pomeriggio a Villanuova Sul Clisi, lungo la Provinciale 116 che attraversa il paese. Stando alle prime informazioni trapelate, lo scooter (un Gilera 125) era in fase di sorpasso e si sarebbe schiantato contro una Ford Escort che stava girando a sinistra. Sbalzati dalla sella dopo l'impatto, conducente e passeggero sono finiti nel fossato che scorre a fianco della carreggiata.

L'allarme è scattato poco prima delle 18: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica. Conducente e passeggero, dopo le prime cure, sono stati trasferiti in ospedale: uno è stato ricoverato in codice giallo a Gavardo, l'altro, le cui condizioni sono apparse più critiche, nel codice di massima gravità alla Poliambulanza di Brescia. Il 40enne avrebbe riportato gravi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Illesa la ragazza alla guida dell'auto, una 25enne della zona. Rilievi e viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Brescia.