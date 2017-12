Centrato da un fuoristrada, camion travolge un’auto ferma allo Stop

Tre veicoli coinvolti e un grosso spavento, nell’incidente avvenuto verso le 11.30 di mercoledì mattina a Bostone di Villanuova sul Clisi. Fortunatamente, nessuno dei conducenti è rimasto ferito.

Questa la dinamica del sinistro, stando a una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Locale della Val Sabbia: un piccolo cassonato stava svoltando dalla Provinciale in via Cavour, quando è stato centrato da un Land Rover proveniente dalla direzione opposta; l’impatto è stato violento, tanto da sbalzare il camioncino contro la Citroen ferma allo Stop di via Cavour, pronta ad immettersi sulla Provinciale.

Al volante del Land Rover (fortemente danneggiato nello schianto) un 55enne di Vallio Terme, sul camioncino un 34enne di Gavardo, mentre l’utilitaria era guidata da una 69enne residente a Villanuova; come detto, nessuno di loro è rimasto ferito, forti invece i disagi per il traffico.