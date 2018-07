Schianto tra 4 auto: traffico nel caos, code chilometriche

Grandi disagi domenica pomeriggio lungo la Statale 45bis, per un incidente avvenuto attorno alle 16.30 in territorio di Villanuova sul Clisi. La corsia verso Brescia è rimasta bloccata per diverse ore, a causa di una carambola che ha visto coinvolte 4 macchine che viaggiavano verso la città.

Sei in tutto le persone coinvolte, tra le quali un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14. Fortunatamente, nessuna è rimasta ferita in modo grave, ma per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli il traffico è stato bloccato proprio nell’ora di punta del rientro domenicale e, in pochi minuti, si sono formate code chilometriche, smaltite in un paio d'ore.

La dinamica è al vaglio dell'aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia. Stando a una prima ricostruzione, si è trattato di un tamponamento a catena: prima lo scontro tra due auto, condotte da due uomini di casa a Lonato e a Paitone, poi lo schianto tra due macchine ferme in colonna, a bordo delle quali viaggiavano due famiglie di Varese e Pistoia, che stavano ritornando dalle ferie.

Come detto, nessun ferito grave: sul posto sono giunte le ambulanze dei volontari di Roè Volciano e solo per due donne si è reso necessario il ricovero in ospedale. Per entrambe lievi traumi, come testimonia il ricovero avvenuto, rispettivamente in codice verde e giallo, all'ospedale di Gavardo.