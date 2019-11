Travolto sulle strisce mentre attraversa: sbalzato per metri sull'asfalto

Un uomo di 76 anni è ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia, dopo essere stato travolto e investito sulle strisce pedonali, mercoledì pomeriggio in Via Brescia a Villanuova sul Clisi: la vittima è stata ricoverata in codice rosso, trasferito in ospedale da un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici si sono comunque riservati la prognosi.

Tutto è successo poco prima delle 18.30, in pieno centro al paese ma in un tratto dove si discute da tempo della sua scarsa illuminazione: una Citroen guidata da un 52enne che viaggiava verso i Tormini ha travolto il 76enne che in quel momento stava attraversando la strada. Nonostante la velocità contenuta, e complice la pioggia, sembra che l'uomo alla guida della Citroen non abbia proprio visto il pedone.

L'anziano è stato dunque centrato in pieno, sbalzato sul parabrezza e poi scaraventato per qualche metro sull'asfalto. Il conducente è subito sceso dall'auto per accertarsi delle condizioni del ferito, e ha chiamato i soccorsi. In pochi minuti sul posto ambulanza e automedica: i rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale, con il supporto dei carabinieri.