Camion si ribalta e perde il carico: caos traffico, code chilometriche

Quintali di sabbia sull'asfalto, strada chiusa e traffico nel caos. Mattinata da incubo, quella di giovedì, per gli automobilisti in transito sulla 45bis: il tratto tra Salò e Villanuova sul Clisi è stato chiuso a causa di un incidente. Tutto è accaduto all'altezza dell svincolo con la 45 ter: per cause ancora da chiarire, un camion carico di sabbia si è ribaltato sul fianco, perdendo l'intero carico sull'asfalto.

L'allarme è scattato attorno alle 10.15: sul posto il 112 ha inviato un'ambulanza in codice rosso e i Vigili del Fuoco. Il camionista, un uomo di 56 anni, avrebbe rimediato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale, a Gavardo, per gli accertamenti del caso.

Parecchi i disagi per gli automobilisti. Per liberare la strada e mettere in sicurezza il manto ci sono infatti volute diverse ore. Inevitabilmente si sono formate code e rallentamenti in direzione di Salò.