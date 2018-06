Auto ‘impazzita’ vola sulla rotonda, poi si schianta contro il guardrail

Un incidente davvero da brividi, avvenuto davanti agli occhi terrorizzati di alcuni automobilisti. Una Ford C-Max fuori controllo ha sbandato prima di una rotonda, è salita sullo spartitraffico, ha attraversato l'intera aiuola e poi ha concluso la sua corsa contro il guardrail.

Tutto è accaduto domenica pomeriggio a Villanuova sul Clisi: per fortuna, nella corsa impazzita la berlina statunitense non si è scontrata con le altre auto che stavano percorrendo la rotonda. Una tragedia soltanto sfiorata: anche l'uomo al volante, un 43enne di Salò, non avrebbe riportato gravi ferite: soccorso prima dagli altri automobilisti, poi dai volontari dell'Anc dei Tormini, è stato trasportato all'ospedale Poliambulanza e ricoverato in codice giallo. Per lui seri traumi, ma pare nulla di grave.

L'allarme è scattato poco dopo le 15 dalla Sp 116, lo schianto si è verificato in direzione Tormini. Al vaglio della polizia stradale di Salò, intervenuta per i rilievi, le cause all'origine dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione, il 43enne avrebbe perso il controllo dell'auto a causa di un improvviso malore.