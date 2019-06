Si ribalta e resta schiacciato sotto il quad, un passante gli salva la vita

Una tranquilla mattinata nel bosco ha rischiato di finire in tragedia per un 58enne di Villa Carcina: mentre stava affrontando una mulattiera a bordo del suo quad, la moto a 4 ruote si è ribaltata schiacciandolo e bloccandolo a terra.

Attimi di panico: per l'uomo era infatti impossibile allertare i soccorsi. La fortuna ha voluto che un sul sentiero ci fosse un altra persona che, dopo aver assistito allo spaventoso incidente, ha dato l'allarme. La chiamata al 112 è scattata attorno alle 11 di martedì dai boschi della località Zignone di Villa Carcina: sul posto si sono precipitati i medici del 118, giunti a bordo di un'eliambulanza, e i tecnici del soccorso alpino.

Per fortuna il 58enne non ha mai perso conoscenza: una volta liberato, è stato trasferito in elicottero alla Poliambulanza. Per lui traumi al torace e alle gambe, ma nulla di grave: è stato ricoverato in codice giallo.