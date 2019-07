Moto contro un’auto che svolta: giovane biker morto sul colpo

Un ragazzo di 26 anni è morto in un tragico incidente avvenuto martedì sera lungo la provinciale 345. Il giovane era sella ad una Kawasaki e stava viaggiando verso Villa Carcina, quando è stato colpito in pieno da una Fiat Panda che svoltava a sinistra per entrare in un parcheggio.

Un impatto terribile: il 26enne, di casa a Villa Carcina, è stato sbalzato dalla sella ed è rovinosamente caduto sull’asfalto. La chiamata al 112 è scattata attorno alle 19 e, in pochi minuti, sono sopraggiunte le ambulanze. Inutili gli forzi dei sanitari: per il biker, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.