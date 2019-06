Auto si infila sotto un camion: feriti due ragazzi, traffico in tilt

Violento schianto e traffico in tilt venerdì pomeriggio lungo la Provinciale che collega Villa Carcina a Sarezzo, in prossimità del negozio Valotti. Una Peugeot Station Wagon nera si è schiantata contro un camion che usciva da un cantiere.

Tutto è accaduto poco dopo le 18: inizialmente si è temuto il peggio per i due giovani - un ragazzo e una ragazza di 20 anni - che viaggiavano a bordo dell'auto che, dopo lo schianto, si è infilata sotto il mezzo pesante e avrebbe pure colpito il muro di un'abitazione. In pochi minuti sono sopraggiunte tre ambulanze e un'automedica, i carabinieri e i Vigili del Fuoco. L'allarme sarebbe poi rientrato: per i due giovani seri traumi, ma non sarebbero in gravi condizioni. Entrambi sono stati ricoverati alla Poliambulanza.

Non pochi i disagi al traffico: il tamponamento è avvenuto in direzione della Val Trompia e in pochi minuti si sono incolonnate centinaia di automobili.