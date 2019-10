Spaventoso frontale sulla Provinciale, un ferito lieve e traffico in tilt

Uno schianto spaventoso, le sirene delle ambulanze e poi lunghissime code in direzione della città. Pomeriggio di caos lungo la già trafficata Provinciale 345 che collega Brescia alla Val Trompia, a causa di un incidente che ha coinvolto due auto.

Violento Frontale

Tutto è accaduto poco prima delle 17 di lunedì a Villa Carcina: per cause ancora da chiarire due auto - un Range Rover e un'utilitaria - si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento: le parti anteriori di entrambe le macchine sono state ridotte ad un ammasso di lamiere, ma lo schianto, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per le tre presone coinvolte: due uomini di 53 e 56 anni e una donna 53enne.

Per i soccorsi sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: nessuna delle tre persone coivolte era infatti in gravi condizioni e solo una è stata ricoverata in ospedale, al Civile di Brescia, in codice giallo: srabbe stata dimessa dopo poche ore.

Traffico in tilt

Le conseguenze maggiori sono state per gli automobilisti in transito, rimasti letteralmente 'prigionieri' della Provinciale: code chilometriche si sono infatti registrate in direzione della città. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri della stazione di Villa Carcina, che hanno raccolto i rilievi e si sono occupati anche di gestire la viabilità.