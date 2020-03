L'autobotte dei vigili del fuoco travolge un'utilitaria: feriti due ragazzi

Terribile incidente stradale in zona "Autosilo 1" a Brescia, dove, verso le 21.40 di lunedì, una Citroen C3 con a bordo due 26enni si è schiantata contro un'autobotte dei vigili del fuoco.

Stando a una prima ricostruzione, pare che i pompieri procedessero lungo via 20 Settembre a sirene spiegate, mentre l'auto - non accorgendosi dell'arrivo del mezzo pesante - stava attraversando l'incrocio da via Ferramola verso via San Martino della Battaglia. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo: l'utilitaria è stata sbalzata a diversi metri di distanza, finendo per schiantarsi (e distruggere) le colonnine di Bicimia.

I giovani sono stati soccorsi dagli stessi vigili del fuoco. Uno ha riportato lesioni serie, ma è sempre rimasto cosciente ed è stato poi ricoverato al Civile in codice giallo; per il secondo, invece, solo ferite lievi. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Locale.