Travolto sul cavalcavia mentre attraversa, muore sotto gli occhi degli amici

Travolto e ucciso mentre attraversa la strada, per raggiungere i suoi amici dall'altra parte: abitava a Brescia il marocchino di 50 anni che domenica sera ha perso la vita a Viareggio, sul cavalcavia di Largo Risorgimento. Investito da una Toyota Yaris (a bordo un'intera famiglia) che non ha potuto fare niente per evitarlo: il conducente se l'è trovato davanti, non è riuscito a frenare e nemmeno a sterzare..

Era buio e pioveva, domenica sera. Sull'accaduto indaga la Polizia Locale. Ma la dinamica sembra chiara: il 50enne avrebbe cercato di attraversare la strada, circostanza però vietata ai pedoni per la forte velocità di transito delle automobili. L'uomo avrebbe scavalcato la balaustra e il guard-rail, per raggiungere gli amici che aveva da poco notato, dall'altra parte della carreggiata.

Sono bastati pochi attimi, purtroppo, prima di essere investito e ucciso. Travolto sotto gli occhi degli amici, attoniti per quanto successo. Sotto shock anche il conducente della Yaris, e con lui i suoi familiari. Non è morto sul colpo: in condizioni gravissime è stato trasferito all'ospedale Versilia, dopo essere stato rianimato a lungo sul posto.

Il suo cuore ha smesso di battere a pochi minuti dal ricovero, ancora in pronto soccorso. Erano circa le 19.30 quando si è consumata la tragedia. Classe 1968, la vittima era nata in Marocco, ma da tempo risultava residente a Brescia: non sono ancora state rese note le sue generalità. L'incidente sul vecchio cavalcavia di Viareggio, che dal centro porta alla periferia, quello che costeggia il canale Burlamacca.