Scende dal bus e attraversa la strada: ragazzino travolto sotto gli occhi degli amici

Bruttissimo incidente stradale mercoledì mattina in Viale Venezia a Brescia, poco prima delle 12.30: un ragazzino di 14 anni, appena sceso dal pullman, è stato travolto da una Lancia Y vecchio modello, guidata da un 60enne.

Il giovane studente è stato sbalzato sul parabrezza, andato in frantumi, e poi scaraventato sull'asfalto. Tutto questo sotto gli occhi attoniti dei compagni di scuola: studente del Liceo Leonardo, era appena sceso alla fermata dell'autobus della linea 16.

Sono ancora in corso i rilievi da parte della Polizia locale. Pare che il 14enne abbia attraversato la strada senza guardare, e poi travolto dall'auto che in quel momento era in sorpasso. E' rimasto cosciente, ma ha riportato seri traumi: è stato ricoverato in codice giallo al Civile. Sul posto l'automedica e un'ambulanza di Brescia Soccorso. Sotto shock i compagni di scuola.