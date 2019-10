Auto fuori controllo piomba sul marciapiede e sfiora i passanti: grave il conducente

Malore alla guida, si schianta sul marciapiede: sono gravi le condizioni dell'automobilista che martedì pomeriggio si è sentito male in Via Milano, a bordo della sua auto. Si è accasciato sul volante e la vettura si è schiantata sul marciapiede, sfiorando alcuni passanti. Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sono stati i presenti ad allertare il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca, che dopo averlo rianimato per qualche minuto l'ha trasferito d'urgenza, in codice rosso, alla Clinica Sant'Anna.

Come detto, colto da un improvviso malore: l'incidente poco prima delle 17, in Via Milano non lontano dal parco Benenson. Poteva andare peggio: la strada è sempre molto trafficata, e anche sul marciapiedi i passanti non mancano mai. E' stata davvero questione di attimi.