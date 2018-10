Steso dalla portiera di un'auto, poi investito: ciclista lotta per la vita

E' ricoverato in gravissime condizioni, in fin di vita, il ciclista bresciano di 71 anni – F.S. le sue iniziali – che martedì pomeriggio è stato investito da un furgone che proprio in quel momento stava transitando in Via Corsica. Ma c'è altro all'origine del terribile incidente: l'uomo in sella era stato centrato poco prima dalla portiera di una Opel parcheggiata sul lato della strada: il conducente non aveva visto il ciclista in arrivo, e l'aveva fatto cadere colpendolo con lo sportello.

L'incidente poco dopo le 15, all'altezza del civico 186 di Via Corsica e non lontano dal Parco Pescheto. La vittima stava pedalando verso Via Salgari quando si è trovato di fronte la portiera aperta della Opel, e non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Il 71enne è stato sbalzato a terra con violenza, caduto dalla bicicletta e finito sull'asfalto: la sfortuna ha voluto che proprio in quel momento stava transitando un furgone, di proprietà di una cooperativa. Schianto inevitabile, purtroppo: le condizioni del ciclista sono parse subito gravi.

La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, in codice rosso: l'uomo è stato intubato e trasferito d'urgenza alla Poliambulanza. In meno di mezz'ora dall'accaduto era già in ospedale. Le sue condizioni sono però gravissime: la prognosi è riservata, F.S. sta lottando per la vita.