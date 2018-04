Cade dalla bici, batte la testa sull'asfalto: è in gravi condizioni

È caduto dalla sua bicicletta a gran velocità, mentre affrontava una discesa. Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nel primo pomeriggio di martedì, l'uomo stava percorrendo via San Giovanni a Vezza D'oglio, quando è caduto rovinosamente dalla bicicletta: sbalzato dalla sella, avrebbe battuto la testa sull'asfalto, poi sarebbe rotolato per alcuni metri, finendo in un prato adiacente alla strada. A dare l'allarme, intorno alle 13.15, alcuni passanti che hanno notato riverso sull'erba.

Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza e l'eliambulanza: dopo le prime cure prestate, è stato trasportato d’urgenza presso il nosocomio di Bergamo. Il 50enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe rimediato un violento trauma cranico ed è stato ricoverato in codice rosso.

Impossibile stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale sono al lavoro i Carabinieri di Breno: nessuno avrebbe infatti assistito alla caduta.