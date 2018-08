Fuori di sé per l'alcol, si lancia dall'auto in corsa dei genitori: grave ragazzo

Completamente ubriaco, si è lanciato dall'auto in corsa dei genitori, riportando gravi traumi. L'episodio, che ha per protagonista un ragazzo di 26 anni, si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Nozza di Vestone. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 3.30: sul posto sono giunte un'ambulanza a sirene spiegate e l'elisoccorso partito dal Civile di Brescia.

Inizialmente le condizioni del giovane sono apparse gravissime: dopo le prime cure prestate in loco, il 'volo' d'urgenza nel nosocomio cittadino. L'allarme è rientrato poco dopo il suo ricovero, il secondo in sola una nottata: il giovane avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata. Stando a quanto ricostruito dalla polizia Stradale di Salò, intervenuta per i rilievi, si sarebbe trattato di un gesto dovuto agli effetti del troppo alcol assunto nel corso della nottata: il 26enne si sarebbe tolto la cintura e avrebbe aperto la portiera per scendere dall'auto, pensando che non fosse più in movimento.

Poche ore prima il ragazzo era stato protagonista di una rissa ed era già finito in ospedale: per questa ragione i genitori si erano alzati in piena notte per andare a recuperarlo al pronto soccorso. Nel tragitto verso casa, lungo via Tita Secchi, la rovinosa caduta dall'auto corsa. Una notte decisamente troppo brava che avrebbe potuto avere drammatiche conseguenze.