Attraversa sulle strisce, viene investita da un'auto: donna sbalzata sull'asfalto

Investita da un’auto mentre attraversava la Provinciale sulle strisce, poi la rovinosa caduta sull’asfalto. Vittima dell’ennesimo incidente avvenuto nel Bresciano - negli ultimi 5 giorni ben 4 persone hanno perso la via in strada - una 67enne di Lavenone.

L’allarme è scattato poco dopo le 7 di venerdì mattina e inizialmente per la donna, travolta a Vestone lungo la Provinciale 237, si è davvero temuto il peggio. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze a sirene spiegate. Per fortuna la 67enne non avrebbe mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero gravi: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stata trasferita all’ospedale di Gavardo e ricoverata in codice giallo.

La dinamica di quanto accaduto all’altezza del negozio Inverarsi è al vaglio della polizia stradale di Salò, che si è occupata dei rilievi di rito. Stando a una prima ricostruzione, pare che la 67enne fosse appena scesa da un’autobus di linea e stesse attraversando, sulle strisce pedonali, la Provinciale per raggiungere il centro di Vestone.