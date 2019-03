Accusa un malore e si accascia sul volante, poi lo schianto contro un muro: muore pensionato

Ha perso conoscenza mentre, a bordo della sua Fiat Panda, percorreva via Glisenti, centralissima via di Vestone. Bruno Rassega, questo il nome dell'uomo, a causa di un malore, si sarebbe accasciato sul volante mentre l'auto ha continuato la corsa per diversi metri prima di schiantarsi contro lo spigolo di una casa, situata a pochi passi dall'asilo.

Per il 69enne non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di far ripartire il suo cuore praticati prima dai residenti e commercianti della zona, accorsi sul posto dopo aver udito un forte boato, e poi dai sanitari del 118.

Le conseguenze potevano essere più gravi: poco prima dello schianto, avvenuto attorno alle 10.30 di venerdì mattina, lungo il marciapiede della via che porta a Nozza sono passati i piccoli alunni della scuola materna, di ritorno dai festeggiamenti del carnevale all'oratorio. Per fortuna nella corsa impazzita l'auto del pensionato, di casa nella frazione di Mocenigo, non ha investito nessuno.

Tempestivi i soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari dell'ambulanza di Vestone e i Vigili del fuoco. Inviato in un primo momento anche l'elisoccorso, che però non ha nemmeno avuto il tempo di atterrare: il pensionato è spirato poco dopo l'arrivo dei sanitari, a causa del malore e non dei traumi rimediati nello schianto.

Bruno Rassega lascia lascia le nipoti Marzia, Valeria, Greta e Martina. L'ultimo saluto lunedì mattina, alle 10, nella chiesa di San Lorenzo a Promo.