Investito sulle strisce appena uscito da scuola: tanta paura per un bambino

Tanta paura ma per fortuna niente di grave per un bambino di 7 anni che è stato investito, praticamente solo “toccato”, da un'automobile in transito in Via Marconi a Vestone, la strada che si affaccia sul fiume Chiese.

Tutto è successo poco dopo alle 13: il bimbo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori mentre stava tornando a casa dopo la scuola. Proprio in quel momento è transitata un'auto, che è riuscita a frenare in tempo.

Il bimbo è comunque caduto a terra, tra lo spavento dei presenti. In loco è stata comunque inviata un'ambulanza dei volontari di Vestone, in via precauzionale: per l'accaduto è stata mobilitata anche l'automedica. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.