Non si accorge di una donna sulle strisce, sterza e provoca un frontale

Incidente stradale in Piazzale Perlasca a Vestone, attorno alle 17.40 di mercoledì 27 dicembre. Ancora da accertare l’esatta dinamica, ma, da una prima ricostruzione, pare che a provocare lo schianto tra un Fiat Strada e una Bmw sia stato un 50enne del paese al volante del pick-up, che, a causa della forte pioggia, si sarebbe accorto all’ultimo momento della presenza di una donna sulle strisce pedonali. Per evitare di travolgerla, avrebbe quindi deciso di sterzare a sinistra invadendo la corsia opposta, dove stava sopraggiungendo la Bmw guidata da un 43enne di Toscolano Maderno.

Lo scontro frontale è stato inevitabile. In un primo momento si è temuto il peggio: sul posto è intervenuta un’ambulanza dei volontari di Vestoni in codice rosso. Fortunatamente, le condizioni dei due conducenti erano meno gravi del previsto, ma sono stati comunque ricoverati a Gavardo per lievi lesioni. Il traffico ha subito forti rallentamenti per circa mezzora: tanto ci è voluto per rimuovere i due mezzi dalla carreggiata.