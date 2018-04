Boato nella notte: si schianta contro un'auto in sosta, poi si ribalta

Un boato nella notte, quasi come uno scoppio: ha fatto saltare giù dal letto i residenti della zona. E invece era una paurosa carambola: il protagonista un ragazzo di 22 anni che a bordo della sua Suzuki Swift ha prima centrato in pieno una Jeep parcheggiata sul ciglio della strada, ha poi rimbalzato contro il muro e infine si è ribaltato.

Lo schianto intorno alle 2.30 di sabato notte, in Via Toccabelli a Vestone: il giovane stava scendendo verso il paese dalla frazione di Promo. Per cause ancora in corso di accertamento ha stretto troppo la curva, ha preso male le “misure” e si è scontrato contro l’auto parcheggiata.

Poteva andargli anche peggio: è rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato liberato dai Vigili del Fuoco - intervenuti con due squadre - e poi ricoverato in ospedale a Gavardo in codice giallo, accompagnato in ospedale in ambulanza (sul posto anche l’automedica).

Sono stati proprio i residenti ad allertare il 112, svegliati appunto dal rumore dello schianto. Affacciati alle finestre hanno visto la Suzuki ribaltata su se stessa, e il ragazzo ancora all’interno della vettura, che non riusciva a liberarsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri, per i rilievi del caso: il conducente è stato sottoposto all’alcol test.