Violento scontro tra camion e moto: grave centauro bresciano

Un 54enne di Lonato del Garda è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Verona a seguito di un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto venerdì pomeriggio a Verona, all'incrocio tra via Bacilieri e strada Bresciana, intorno alle 15. La moto d'epoca guidata dal 54enne bresciano si è schiantata contro un camion con targa bulgara.

Sul posto si era precipitata un'ambulanza medicalizzata del 118, che aveva fornito le prime cure al motociclista, che è poi stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Borgo Trento.

La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte della polizia locale. Quanto emerso fino a questo momento è che la moto d'epoca stava percorrendo strada Bresciana in direzione del centro, quando è entrata in collisione con il mezzo pesante condotto da un 54enne bulgaro che svoltava a sinistra in via Bacilieri.

Avvisato anche il Pm, che ha disposto il sequestro di veicoli e dei cellulari per capire se uno dei due conducenti fosse al telefono al momento dell'impatto.