Terribile incidente stradale: un morto, un ferito grave e 8 chilometri di coda

Un morto, un ferito in gravi condizioni e due illesi. È questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio, 15 ottobre, intorno alle 14 sull'autostrada A4.

Il tamponamento ha riguardato dei mezzi pesanti e si è verificato più o meno all'altezza di Castelnuovo del Garda, in direzione Milano, poco prima del cantiere che anticipa il casello di Peschiera del Garda. E non è escluso che proprio la presenza del cantiere possa aver influito sullo scontro, dato che i lavori impongono rallentamenti ai veicoli in transito e, in tale contesto, anche una semplice distrazione potrebbe essere stata fatale.

La vittima dell'incidente è un uomo di 60 anni ( A. M. le iniziali), originario del Napoletano, ma attualmente residente nella provincia di Vicenza a Romano d'Ezzelino. Stando a quanto riferito dalla polizia stradale intervenuta per i rilievi, il camion del 60enne avrebbe finito per sbattere contro un'autocisterna che lo precedeva. L'impatto è risultato fatale: l'uomo ha perso la vita sul posto.

Per estrarre il corpo esanime dell'autista, rimasto intrappolato all'interno del camion, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Nel tamponamento è rimasta ferita anche un'altra persona, che ha riportato una frattura al femore e versa ora in gravi condizioni; fortunatamente, non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita.

A ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati gli agenti della polstrada, intervenuti sul luogo insieme ai pompieri per aiutare i sanitari del 118 nelle operazioni di soccorso. Due le ambulanze inviate sul posto, insieme all'elicottero.

Uno scontro di questa gravità, con anche dei camion coinvolti, non poteva non avere ripercussioni sul traffico autostradale. La coda dei veicoli diretti verso Ovest ha raggiunto anche gli otto chilometri, raggiungendo il casello di Sommacampagna. È stato quindi consigliato agli automobilisti di uscire a Verona Sud.



