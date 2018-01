Frontale tra due auto: intera famiglia in ospedale, grave un uomo

Due auto praticamente distrutte e quattro persone, tra cui una bimba di 3 anni, ricoverate in ospedale. È il bilancio dello spaventoso incidente che si verificato domenica a Verolavecchia: per cause ancora da accertare, una Mercedes e una Volkswagen Golf si sono scontrate frontalmente lungo via Circonvallazione.

Tutto è accaduto poco prima delle 12.30: sul posto il 112 ha inviato le ambulanze dei volontari di Verolanuova e della Croce Verde di Quinzano. Nello schianto è rimasta ferita un'intera famiglia di casa a Rudiano: mamma, papà e la figlioletta di 3 anni. Per loro, per fortuna, nulla di grave: tutti e tre sono stati trasportati in ospedale, a Manerbio, per gli accertamenti del caso e ricoverati in codice verde. Se la sarebbero cavata con lievi ferite e sono stati dimessi dopo poche ore.

Più critiche le condizioni dell'uomo al volante della Volkswagen Golf: un 40enne di Solferino, comune del Mantovano al confine con la nostra provincia. L'automobilista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Manerbio: avrebbe riportato seri traumi agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Verolanuova, che sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito.