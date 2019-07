Terribile schianto sulla Provinciale, è un inferno di lamiere: morto un ragazzo

È pesantissimo bilancio dell’incidente avvenuto nella prima mattinata di lunedì lungo la Provinciale 9 a Verolanuova. Nello schianto, che ha coinvolto tre auto e un tir, ha perso la vita un ragazzo di soli 20 anni. Stando alle prime informazioni trapelate, il giovane viaggiava verso Brescia a bordo di una Opel ed avrebbe invaso l'opposta corsia, finendo per schiantarsi contro il mezzo pesante. Un impatto tremendo che ha ridotto la macchina ad un ammasso di lamiere.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 7.30: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze e un’automedica. Inutili gli sforzi dei sanitari: per il giovane non c’è stato nulla da fare. Se la sarebbero cavata con lievi ferite le altre tre persone coinvolte: nessuna di loro è infatti stata trasportata in ospedale.

La dinamica del terribile incidente è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova che stanno effettuano i rilievi di rito. Sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco del locale distaccamento.