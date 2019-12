Travolti da un’auto, sbalzati a metri di distanza: due ciclisti morti sul colpo

Un tragico incidente si è verificato sabato pomeriggio nel Bresciano. Due ciclisti sono stati travolti e uccisi da un’auto mentre percorrevano via San Rocco, la strada che collega Pontevico a Verolanuova.

Stando alle prime informazioni trapelate, le due vittime avrebbero circa 60 anni: non avevano documenti con sé e non sono quindi ancora stati identificati.

Il dramma verso le 15.15. L’auto avrebbe colpito in pieno le due biciclette che, dopo l’impatto, sono volate nel canale adiacente alla strada. Entrambi i ciclisti sono stati sbalzati per parecchi metri: immediati i soccorsi, ma per loro non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Il conducente dell’auto, un 40enne di Verolanuova, avrebbe detto di non aver visto le due bici, perché abbagliato dal sole. È stato portato in ospedale e sarà sottoposto agli esami per verificare su si fosse messo al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito o sotto l’effetto di droghe. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova.