Tragico schianto nella notte: morto Vasile Nastase, 39enne di Montichiari

Una sbandata improvvisa mentre percorreva la ex Statale 236 al volante della Lancia Y intestata alla sorella. Poi lo schianto, tremendo e inevitabile, contro un'auto che viaggiava in senso opposto. Per Vasile Nastase, 39enne di origine rumena, non c'è stato più nulla da fare: troppo gravi le ferite rimediate nell'impatto contro il Suv.

Il drammatico incidente nella notte a Montichiari: il 39enne, che da tempo vive con la sorella nella cittadina bresciana, era diretto verso Castiglione e avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva una Opel Mokka, guidata da un 70enne del paese. L'anziano non avrebbe potuto far nulla per evitare lo scontro. Anche lui è rimasto ferito, ma in maniera lieve: è stato trasportato al Civile di Brescia per le cure del caso e se la sarebbe cavata con una prognosi di una decina di giorni.

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte: sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco e una pattuglia della Stradale di Brescia, che sta ancora indagando per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e chiarire come mai il 39enne abbia perso il controllo della sua auto.