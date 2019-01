Pioggia gelata sull'asfalto, raffica di incidenti in poche ore

Verglass o gelicidio: il fenomeno meteorologico che si verifica quando la pioggia si ghiaccia a contatto con l'asfalto, torna a fare paura. Nella sola mattinata di lunedì lo strato di ghiaccio presente sulle strade della Valle del Chiese è stato all'origine di ben tre incidenti stradali, avvenuti tra il comune di Bondone e Storo.

La raccomandazione a fare attenzione al Verglass arriva proprio dalla polizia locale di Storo, che si è occupata dei rilievi degli incidenti. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma la paura e i disagi sono stati notevoli.

Tutta colpa di una nuvola di passaggio sulla bassa valle trentina che ha scaricato una leggera e breve pioggerella sui comuni di Bondone e Storo. Una pioggia tutt'altro che innocua, come si è pensato a prima vista: le poche gocce cadute si sono gelate a contatto con l'asfalto formando una sottilissima, ma davvero pericolosa perché invisibile, lastra di ghiaccio. Un'insidia per coloro che hanno percorso le strada che dalla località Baitoni porta a Storo e alla Provinciale 69.