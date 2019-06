Perde il controllo della Vespa e si schianta contro un palo: morto sul colpo

Dopo quello avvenuto a Bardolino, un secondo incidente in moto è stato registrato nel pomeriggio di venerdì nella zona del Lago di Garda, questa volta con esiti fatali.

Lo schianto è avvenuto nella zona di "Santa Lucia ai Monti", in via Cava a Valeggio sul Mincio, dove intorno alle 15.40 è intervenuta un'ambulanza per soccorrere un vespista di 47 anni.

Purtroppo, il personale medico non ha potuto far nulla per salvargli la vita: l'uomo è morto sul posto dopo aver perso il controllo della sua Vespa 125, andando a schiantarsi contro un paletto. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la Polizia stradale, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Fonte: Veronasera.it