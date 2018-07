Schianto frontale tra moto: gravi i due centauri ‘volati’ sull’asfalto

Spaventoso incidente tra moto in Valcamonica. Verso le 11, i due veicoli si sono scontrati frontalmente a Campolaro, frazione di Prestine, lungo la Provinciale 345.

Lo schianto è avvenuto all’altezza di un tornante. Violentissimo l’impatto: entrambi i centauri sono stati sbalzati sull’asfalto, riportando gravi lesioni.



Per il soccorso medico sono state inviate sul posto due eliambulanze, decollate da Bergamo e Brescia, che hanno poi trasportato i feriti in ospedale per il ricovero in codice rosso.