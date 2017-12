Doppio incidente a Esine: traffico paralizzato in Valcamonica

Traffico paralizzato per chi è diretto in Alta Valcamonica sulla Statale 42, a causa di due incidenti — avvenuti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro — in zona Toroselle a Esine.

Nessuna delle cinque persone rimaste coinvolte è ferita in modo grave, ma pesantissime sono le ripercussioni sul traffico: la lunga coda di veicoli ha raggiunto lo svincolo di Boario. Rilievi e viabilità sono gestiti dai carabinieri e dalla Polizia stradale di Iseo.