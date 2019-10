Barcolla in mezzo alla strada, viene travolto da un'auto: è gravissimo

Grave incidente giovedì sera a Collio, vittima un uomo di 36 anni, residente in paese: è stato investito da un'auto lungo la Provinciale 345. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri di Gardone Val Trompia, il giovane uomo stava camminando in mezzo alla carreggiata: il 20enne al volante della Peugeot 208 che sopraggiungeva se lo sarebbe trovato di fronte all'improvviso e non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo scontro.

Un impatto violento, avvenuto attorno alle 21: il 36enne avrebbe battuto violentemente la testa ed è stato soccorso da un'eliambulanza, sopraggiunta insieme a un'ambulanza e ad un'automedica, e trasportato al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche: nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre gli ematomi al capo e la prognosi è riservata.

Non si esclude che il 36enne avesse esagerato con le consumazioni alcoliche: da quanto si è appreso, infatti, l'uomo camminava barcollando al centro della carreggiata. Come prevede la prassi, il 20enne che era al volante dell'utilitaria è stato sottoposto ai test per verificare l'assunzione di droghe e alcol, mentre la Peugeot è stata sequestrata.