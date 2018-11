Fuori strada in moto dopo una curva, imbianchino muore sul colpo

Il terribile schianto di domenica sera non gli ha lasciato scampo: Umberto Corbelli è morto sul colpo. Aveva 57 anni, faceva l'imbianchino da una vita: è morto mentre stava tornando a casa in sella alla sua Harley-Davidson, dopo aver passato una giornata con gli amici. Uscito di strada lungo la Sp235, in territorio di Soncino: mancavano ancora pochi chilometri.

Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale, ma non ci sono dubbi sulle cause del decesso: è uscito fuori strada con la moto, si è schiantato contro un palo della luce ed è stato sbalzato con violenza sull'asfalto. Purtroppo per lui non c'è stato più niente da fare: all'arrivo dei soccorsi, era già morto. Morto sul colpo.

La magistratura ha già dato il via libera per i funerali: Corbelli abitava a Calcio, al confine con Urago d'Oglio, in Via Basse Oglio in una villetta che condivideva con la moglie Maria e il giovane figlio Stefano, di appena 21 anni.

La cronaca di una tragedia

Doveva essere una bella giornata di riposo. Corbelli era partito la mattina presto alla volta di La Spezia, in Liguria, per raggiungere alcuni amici e passare diverse ore con loro. Si era fermato a pranzo in terra ligure, poi verso le 16 è ripartito per tornare a casa. La sua moto è uscita di strada alle 19: ancora una manciata di minuti e sarebbe davvero rientrato.

Sono stati altri automobilisti di passaggio a dare l'allarme al 112: la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, gli operatori sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo. Niente da fare. E' uscito di strada poco prima di una rotonda, subito dopo una curva. Forse tradito dall'asfalto bagnato, e dalla pioggia battente.