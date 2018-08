Uccide madre e figlio investendoli con la moto: era ubriaco e drogato

Ubriaco e drogato in sella a una moto, investe madre e figlio sulle strisce pedonali e li uccide. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Lamarmora a Brescia. Le vittime sono un uomo di 66 anni, morto sul colpo, e l'anziana madre 93enne, deceduta dopo l'arrivo in ospedale.

Il motociclista, che pare stessa viaggiando anche ad altissima velocità, è stato arrestato ed è piantonato in ospedale dalle forze dell'ordine. Sotto shock alcuni passanti che hanno assistito alla scena.