Apre la portiera senza guardare, automobilista stende una ciclista

È stata trasportata in eliambulanza, alla Poliambulanza di Brescia, la donna bresciana che lunedì mattina è stata colpita in pieno dalla portiera di un'auto parcheggiata. L'incidente è avvenuto verso le 11.30 di lunedì nel centro di Travagliato.

Stando ad un prima ricostruzione, effettuata dalla polizia locale di Travagliato, l'anziana stava scendendo da via Roma in sella alla sua bicicletta quando è stata colpita dalla portiera di una macchina parcheggiata sul lato della strada: la conducente non l'ha vista arrivare, ha aperto lo sportello per scendere dal veicolo e ha letteralmente 'steso' la ciclista.

Schianto inevitabile, purtroppo: la donna è stata sbalzata a terra con violenza, caduta dalla bicicletta e finita sull'asfalto. Per lei si è inizialmente temuto il peggio: il 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso, mentre da Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza.

L'allarme è poi rientrato: la donna avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo le prime cure è stata trasferita in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia