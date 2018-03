Camion esce di strada e si ribalta in un campo, chiusa la Provinciale

Pauroso incidente lunedì mattina a Travagliato: per cause ancora da chiarire, un camion che trasportava farina è finito ruote all'aria in un campo che costeggia la strada Provinciale 19. L'incidente pochi minuti dopo le 8, all'altezza dello svincolo per l'autostrada Brebemi.

Negli istanti successivi allo schianto, per l'autista, un uomo di 40 anni, si è temuto il peggio: la centrale operativa del 112 ha infatti inviato sul posto due ambulanze in codice rosso e i Vigili del Fuoco. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari della Croce Azzurra di Travagliato. Per il camionista pare nulla di grave, ma è comunque stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. Stando a una prima ricostruzione, il 40enne avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo del camion, che ha finito per ribaltarsi nel campo adiacente alla strada.

Pesanti i disagi per il traffico: la Provinciale è infatti stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di recupero del mezzo pesante.