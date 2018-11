Disarcionato dal cavallo, cade a terra e viene schiacciato dall'animale: è grave

Un 71enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente mentre era in sella al suo cavallo. Tutto è accaduto venerdì pomeriggio, attorno alle 16, nei terreni adiacenti a una cascina di via Santa Maria dei Campi a Travagliato.

Stando a quanto ricostruito, il cavallo sarebbe improvvisamente imbizzarrito, disarcionando l'uomo dalla sella, che è poi rovinosamente piombato a terra. Anche l'animale è caduto, finendo per schiacciare il 71enne.

Le urla dell'anziano signore hanno richiamato l'attenzione dei famigliari, che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto si è precipitata un'ambulanza, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Dopo le prime cure, il 71enne è stato trasportato, a bordo dell'eliambulanza, all'ospedale Civile: non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato gravi traumi da schiacciamento ed è quindi stato ricoverato in codice rosso.