Auto in retromarcia travolge la sua piccola bici, bimbo finisce in ospedale

Investito da un’auto mentre pedalava per il paese a bordo della sua fedele bicicletta. È quanto accaduto ad un bimbo di 9 anni nel pomeriggio di giovedì. Dopo l’impatto con la macchina, il piccolo sarebbe stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Tutto è accaduto poco dopo le 16 lungo via San Rocco, a Travagliato. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Chiari, il piccolo, che proveniva da una strada laterale, si sarebbe schiantato contro un’auto che stava uscendo da un parcheggio in retromarcia. Per fortuna l’impatto non è stato violento e l’auto procedeva a bassissima velocità. Grande lo spavento, ma lievi le conseguenze per il bimbo, che se la sarebbe cavata con lievi traumi.

L’automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze. Dopo le prime cure, il piccolo è stato trasferito al Civile di Brescia per gli accertamenti del caso, ma sarebbe stato dimesso dopo poche ore.