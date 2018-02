Precipita con l'auto nel dirupo per 30 metri: sviene e si sveglia dopo ore

"C'è una macchina ribaltata nella scarpata": la richiesta d'aiuto al 112 è arrivata dopo oltre 24 ore. A lanciare l'allarme, attorno alle 12.30 di domenica, un automobilista di passaggio: sul posto si sono precipitate due ambulanze e pure gli uomini del soccorso alpino.

Ma a bordo dell'auto finita in una delle scarpate della Valle delle Camerate, a Toscolano Maderno, non c'era nessuno. Il pauroso incidente - la macchina (una Toyota) è precipitata per una trentina di metri - era infatti avvenuto parecchie ore prima, nella tarda serata di venerdì.

Dopo il violento impatto, il conducente sarebbe svenuto, restando tra le lamiere dell'auto per qualche ora: nessuno si è accorto di nulla, fino a domenica. Una volta aperti gli occhi sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo e, senza chiamare i soccorsi, avrebbe pure raggiunto la sua abitazione.

Solo il giorno seguente si sarebbe presentato al comando della polizia locale per raccontare quanto accaduto: avrebbe improvvisamente perso il controllo della macchina, per poi ruzzolare sul fondo della scarpata.