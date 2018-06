Spaventoso incidente, auto si schianta contro un muro: due feriti

Spaventoso incidente nelle prime ore di domenica a Toscolano Maderno. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, un'auto ha sbandato improvvisamente, finendo per schiantarsi contro un muro. L'allarme è scattato intorno alle 6.10: sul posto sono giunte le ambulanze dei volontari di Roè Volciano e di Garda Soccorso e pure l'elisoccorso.

Entrambe le persone che viaggiavano a bordo della macchina - due uomini di 38 e 67 anni- sono rimaste ferite. Ad avere la peggio il passeggero: dopo le prime cure prestate in loco, è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia. Per lui seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni del conducente dall'auto - un'utilitaria Peugeot - che è stato ricoverato all'ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni trapelate, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato mentre percorreva via Roma, finendo la sua corsa contro il muro che separa la carreggiata dalla pista ciclabile. Ancora da chiarire cosa abbia provocato l'incidente: spetta agli agenti della locale capire se l'uomo al volante sia stato vittima di una distrazione, di un colpo di sonno o di un malore.