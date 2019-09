Schianto frontale sulla Statale: 6 feriti, strada chiusa per permettere i soccorsi

Verso le 17.30 di lunedì, due auto si sono scontrate frontalmente sulla Statale 45bis a Toscolano Maderno. Ad essere coinvolte nello schianto una Fiat Bravo e una Lancia Y, sulle quali viaggiavano in tutto 8 persone, di cui 6 hanno riportato lesioni nell'incidente.

Stando alle prime informazioni trapelate, pare che la Fiat Bravo abbia invaso la corsia opposta mentre viaggiava in direzione Salò: la Lancia non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 56 anni, soccorso dall'eliambulanza e condotto in volo all'ospedale Civile di Brescia. Ha riportato le lesioni serie, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Insieme all'elicottero del 118, per i soccorsi sono intervenuti tre ambulanze e vigili del fuoco di Salò. Rilievi e testimonianze sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale.