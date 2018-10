Schianto auto-moto: grave ragazzo, Statale chiusa e traffico in tilt

Grave incidente mercoledì pomeriggio lungo la Gardesana Occidentale a Toscolano Maderno: per cause ancora da accertare, una moto ha tamponato un'auto che procedeva in direzione di Salò. Uno schianto violento: il biker, un 19enne di Treviso, e la passeggera 25enne, anche lei residente nella città veneta, sono stati sbalzati dalla sella e sono rovinosamente caduti sull'asfalto. Nello schianto è andata completamente distrutta la due ruote sulla quale viaggiavano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 16 tra le località Bornico e Maderno. Sul posto sono giunte due ambulanze in codice rosso e da Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza. Ad avere la peggio il 19enne che guidava la due ruote: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dov'è ricoverato in gravi condizioni.

Seri traumi, ma pare nulla di grave, per la 25enne che è stata ricoverata all'ospedale di Gavardo. Illeso il conducente della macchina, un turista tedesco. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Statale è stata chiusa per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del manto stradale: lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.