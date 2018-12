Schianto in scooter, il ristoratore Marco Modena lotta per la vita in ospedale

LAGO DI GARDA. E' Marco Modena, titolare della nota "Birreria 600" di Torbole, la vittima del terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre sulla statale tra Riva del Garda ed Arco. Il 56enne è finito con lo scooter contro un'isola spartitraffico, recentemente realizzata dal Comune.

L'impatto è stato violentissimo e le condizioni dell'uomo sono parse da subito disperate. Dopo il volo in elicottero all'ospedale di Trento, Marco è stato operato per cercare di ridurre le emorragie interne. Ora è in coma farmacologico, misura necessaria per tentare il recupero: le sue condizioni sono gravissime ma al momento sembrano stabili.