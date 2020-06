Terribile frontale con un'auto dopo la curva: grave motociclista

La moto che sbanda, per cause ancora da chiarire, al termine di una curva. Poi lo schianto contro un'auto che procede nell'opposto senso di marcia. Un impatto violento: il motociclista, un 37enne di Tignale, è rovinato sull'asfalto riportato gravi traumi.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì a Tignale, lungo via Panoramica. A dare l'allarme, vero le 22.30, è stato l'automobilista (un pensionato del paese): sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'automedica, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Le condizioni del 37enne che era in sella alla due ruote sono apparse subito critiche: dopo le prime cure è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza e ricoverato d'urgenza. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Salò che si è occupata dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione, la moto avrebbe sbandato a sinistra dopo una curva, mentre affrontava la discesa in direzione del centro di Tignale. Poi l'impatto frontale con l'auto (una Mitsubishi) che procedeva in direzione opposta.