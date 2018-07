Terribile schianto in galleria, ferito grave portato d’urgenza al Civile

Bruttissimo incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Tignale. Per cause ancora in corso d’accertamento, un veicolo si è schiantato in galleria lungo la 45bis attorno alle 23.45. A bordo un uomo di 53 anni, rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono stati fatti intervenire l’elisoccorso, decollato da Brescia, e due ambulanze. L’uomo è stato stabilizzato e portato in volo all’ospedale Civile di Brescia, dov’è stato ricoverato in codice rosso.