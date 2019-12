Spaventoso frontale sulla Provinciale, donna incinta intrappolata tra le lamiere

ALTO GARDA. Spaventoso incidente nella prima mattinata di lunedì lungo la strada provinciale 37 del Monte Tombio che collega Riva del Garda a Tenno. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente in località Pranzo.

Un impatto violento che ha ridotto le due auto ad un ammasso di lamiere. Complesse le operazioni di soccorso dei due feriti: una 29enne incinta e un uomo di casa a Gargnano. Entrambi sono rimasti bloccati negli abitacoli distrutti: per liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzati le pinze idrauliche per liberare i due automobilisti.

Dopo le prime cure sono entrambi stati trasportati all'ospedale di Trento in elicottero: fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita.