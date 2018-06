Paurosa carambola: auto con a bordo una bimba resta bloccata in mezzo alla tangenziale

Prima il tamponamento da brividi, poi l'auto che resta bloccata in mezzo alla corsia di sorpasso. Tanta, tantissima, paura per un mamma e la figlioletta di 7 anni che erano a bordo della Fiat Punto rimasta panne in mezzo alla tangenziale Sud.

Una tragedia per fortuna solo sfiorata: l'incidente è avvenuto di notte, quando il traffico è decisamente scarso e, per fortuna, gli automobilisti che sopraggiungevano si sono accorti in tempo dell'auto bloccata sulla terza corsia, evitando di colpirla.

Tutto è accaduto poco dopo le 3 di sabato notte in direzione di Milano, all'altezza dello svincolo del centro commerciale Elnòs. Stando a una prima ricostruzione, la Fiat Punto avrebbe improvvisamente sbandato finendo per tamponare una Renault Megane Cabrio, che era ferma sulla corsia di emergenza. Dopo l'impatto, l'utilitaria italiana ha attraversato le corsie ed è finita contro il guard rail che delimita la carreggiata.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti della Renault dalle lamiere. Per loro seri traumi, ma pare nulla di grave: sono stati trasportati e poi ricoverati al Civile e alla Poliambulanza.