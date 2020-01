Due incidenti in pochi chilometri, code e caos traffico in tangenziale

Due incidenti a distanza di un paio chilometri sono avvenuti mercoledì mattina lungo la Tangenziale Sud, in direzione del Lago di Garda. Tutto è successo nell’arco di nemmeno 20 minuti. In entrambi in casi si tratterebbe di schianti dovuti ai rallentamenti, che non hanno avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma pesanti ripercussioni sul traffico mattutino, già congestionato.

Il primo sinistro - si tratterebbe di un tamponamento tra due auto - è avvenuto poco dopo le 8.30 all’altezza di Fornaci: sul posto è intervenuta un’ambulanza, oltre a una pattuglia della stradale. Nulla di grave come detto: è rimasta lievemente ferita una donna di 51 anni che è poi stata ricoverata, in codice verde, alla Poliambulanza.

Il secondo incidente poco più avanti, all’altezza del raccordo con la tangenziale Ovest, verso le 8.50. In questo caso sarebbero diversi i mezzi coinvolti e due i feriti. Dopo la chiamata al 112 sono intervenute due ambulanze e gli agenti della stradale.

Il traffico, già intenso, ha subito ulteriori ripercussioni: code di alcuni chilometri si sono formate in direzione del Lago di Garda tra Roncadelle e il raccordo con la Ovest.