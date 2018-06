Mamma e bimba ferite: mette l’auto in mezzo alla strada per fare da scudo

Paurosa carambola sabato notte in Tangenziale Sud: due le vetture coinvolte e quattro feriti, tra loro anche una bimba di soli 7 anni. Poteva andare peggio: fortunatamente una terza auto si è fermata in prossimità dell'incidente, con le quattro frecce accese, così da fare da scudo e da allertare gli automobilisti in transito (in un tratto dove si viaggia fino a 110 all'ora).

Lo schianto nella notte tra sabato e domenica, alle 3.15 circa poco dopo Brescia Ovest all'altezza dello svincolo di Roncadelle per Elnòs e Ikea, in direzione Milano. Sulla destra, sulla corsia d'emergenza, una Renault Megane cabrio è ferma mentre si sta chiudendo la capote: a bordo ci sono un ragazzo e una ragazza, di 22 e 18 anni.

Basta un attimo soltanto: in quel momento, forse per una distrazione o un colpo di sonno, una Fiat Punto si allarga troppo in corsia, invade la carreggiata d'emergenza e centra in pieno la Renault ancora ferma sulla destra.